SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maxi Jazz, vocalista da banda britânica Faithless, morreu aos 65 anos. O grupo anunciou a morte no sábado (24), em redes sociais. No Instagram, disseram que Jazz morreu "em paz, dormindo", mas não especificou as causas.

Jazz, nascido Maxwell Fraser, nasceu em Londres, em 1957. Ele fundou a banda Faithless ao lado dos músicos Rollo e Sister Bliss em 1995. "Insomnia", primeiro grande hit do grupo, veio em 1996 e a banda permaneceu em atividade até 2011.

O Faithless foi um fenômeno da música eletrônica, e do subgênero da dance music com hits como a própria "Insomnia" e "God Is A DJ".

Grandes nomes como Boy George e Nina Simone fizeram participações em faixas do grupo.