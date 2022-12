SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boninho postou em seu Instagram um vídeo em que se despede de um dos dummies, assistentes que ajudam na organização de provas e festas no Big Brother Brasil (Globo)

"Fim de ano chegando, hora de arrumar a casa... Momento para algumas despedidas", escreveu o diretor na publicação feita neste domingo (25) no Instagram.

O vídeo mostra Boninho abraçando um dos dummies do BBB. "Um abraço de despedida para o velho Dummy", diz ele. Na imagem, é possível ver uma imagem do diretor com o ex-assistente e a silhueta do novo integrante da equipe BBB. Mas a aparência dos mascarados que participarão do reality ainda é um mistério.

Durante o programa, os dummies precisam manter suas identidades em sigilo e são proibidos de conversar com os participantes.

A próxima edição do BBB estreia no dia 16 de janeiro e será a segunda temporada apresentada por Tadeu Schmidt. A data de anúncio dos participantes do BBB 23 ainda não foi confirmada pela TV Globo.