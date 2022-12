SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo britânica Lottie Moss, 24, recentemente publicou um desabafo em seu perfil oficial no Instagram com críticas à irmã, a modelo Kate Moss e disse que nunca teve o apoio de Kate na indústria da moda.

Agora, mais uma vez, a jovem tenta demonstrar que está trilhando seu próprio caminho ao aparecer com uma tatuagem no rosto. Lottie diz que fez o desenho impulsivamente após uma noite bebendo com amigos.

"Sim, foi impulsivo, mas depois de anos sendo tão controlada, foi minha forma de expressar que sou livre. Não sou mais controlada". Lottie, que já enfrentou vício em drogas e se internou em uma clínica de reabilitação, afirmou que a atitude faz parte da jornada de autoconhecimento que está trilhando.

"Passei muito tempo em Bali, rodeada pela natureza e ao lado de pessoas que pensam como eu. Estou aprendendo a me amar novamente enquanto finalmente me libertei da minha vida anterior, por isso fiz a tatuagem", explicou.

Ela agora trabalha com a plataforma OnlyFans, onde compartilha fotos e vídeos sensuais e disse que se sente bem consigo mesma ao postar o conteúdo pois "adora nudez" e também gosta de ver outras "garotas se sentirem orgulhosas de si mesmas."

Sobre o começo de ano turbulento pelo qual passou, afirma que as sessões diárias de terapia a ajudaram na saúde mental. "Olhando para trás, como comecei este ano, nunca teria imaginado que o terminaria no melhor lugar em que já estive mentalmente", declara.