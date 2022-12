SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para os brasileiros, este dia 26 de dezembro é um dia após o Natal usado para diversas atividades relacionadas à data: a troca de presentes, passar mais tempo com a família ou também para consumir aqueles produtos que ainda restaram da ceia.

Porém, para a população de alguns países de língua inglesa, a data é chamada de Boxing Day e tem relação com as comemorações natalinas, mas é também um feriado bancário e religioso, já que é o Dia de Santo Estêvão (o primeiro mártir do cristianismo).

Quem também entrou na história foi o comércio, que aproveita a data para atrair o público com preços baixos e promoções. Mas, quem ganha destaque mesmo é o futebol.

Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, Austrália, Nova Zelândia e Canadá celebram a data com estádios cheios e famílias reunidas para assistir aos jogos. Há algumas teorias para explicar o surgimento do feriado.

Uma delas é que religiosos de igrejas na Idade Média arrecadavam dinheiro em caixas (box, em inglês) que eram abertas no dia seguinte ao Natal. Outra explicação diz que a tradição é ainda mais antiga e surgiu no século 10, quando o rei Venceslau alimentou um morador de rua, no dia 26 de dezembro. Tem também aqueles que dizem que os nobres davam presentes, como caixas de comida e fruta, aos empregados como recompensa pelo trabalho.

A conexão com o futebol é de 1860, quando os times Sheffield FC e Hallam FC, os mais antigos do mundo, disputaram uma partida.

Este ano, a data marca o retorno do campeonato inglês após a pausa para a Copa do Mundo, e quatorze equipes entram em campo. Nomes conhecidos do futebol internacional, como Harry Kane e Heung-min Son, e do futebol brasileiro, como Lucas Paquetá, participam da competição.