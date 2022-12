RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na última semana de 2022, a jornalista Daiana Garbin resolveu compartilhar com seus seguidores um desabafo sobre o ano que passou por conta da saúde da filha Lua. A mulher do apresentador Tiago Leifert não escondeu o período difícil que a família atravessou pelo tratamento contra um retinoblastoma (tipo raro de câncer ocular) da menina, doença descoberta há um ano.

"É com esse sorriso que me despeço de 2022, um ano muito difícil, mas que teve também muitos momentos mágicos com minha Lua. Seguimos no tratamento e a cada sessão de quimioterapia, cada exame, ela me ensina sobre ser forte, corajosa, alegre e resiliente. Curioso como uma criança tão pequena, que ainda nem sabe o significado dessas palavras, pode ensinar tanto!", começou Daiana.

"Quero agradecer a vocês pelo carinho, mensagens e orações. Desejo um ano novo abençoado, com muita saúde, amor, felicidade e sabedoria para lidar com os momentos difíceis. A partir de hoje vou tirar férias. Desligar, respirar. Nos próximos meses eu volto com novidades. Seguimos com fé, com a certeza e a serenidade de que Deus está conosco em cada passo dessa jornada", acrescentou.

Lua nasceu em outubro de 2020 e foi diagnosticada com retinoblastoma em setembro do ano passado, quando tinha 11 meses. Em entrevista ao podcast "Cara a Tapa", Tiago assumiu que a doença da filha o fez ficar menos ansioso. "O que [a situação] me ensinou foi [a respeito de] ansiedade. Era uma pessoa muito mais ansiosa, e o câncer é uma 'master class' em calma. Porque você não enxerga nada além de um mês. E os médicos falam isso para você, dia a dia, exame a exame", recordou o ex-apresentador do 'BBB'.

Leifert acrescentou ainda que, apesar de todo o problema, em nada abalou suas convicções espirituais. "Eu acredito em Deus muito mais agora. Tenho uma fé 'monstra' na cura da minha filha. Todo mundo tem uma pedra para carregar. Essa é a minha.", finalizou ele.