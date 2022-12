SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comediante Paulo Vieira atende o telefone ressabiado. Depois, em troca de mensagens com a coluna, explica-se: "Desculpa te atender tão desconfiado. Estou recebendo ameaças de morte o tempo todo", diz.

O humorista da TV Globo foi um dos principais nomes do meio artístico a apoiar a eleição de Lula (PT). Desde o início da campanha, ele afirma receber ameaças, mas conta que elas têm piorado muito à medida que se aproxima a data em que o petista assumirá o governo. Paulo Vieira será o apresentador do evento da posse de Lula como presidente, no domingo (1º), em Brasília.

"Minha equipe recebeu ligações dizendo que sabem a hora do meu voo, que sabem onde eu vou estar e que vão me pegar se eu for a Brasília", relata.

Apesar das ameaças e de ponderar que é preciso cuidado ao "lidar com bandidos", Paulo diz que não vai deixar o medo tomar conta. "Eu estarei dia 1º em Brasília, ao lado dos meus amigos Janja e Lula, com muita alegria e coragem", destaca. "Ninguém vai roubar a nossa alegria", reforça.

Desde domingo (25), quando foi ao ar o especial Melhores do Ano, no Domingão com Huck, na Globo, Paulo Vieira tem sido atacado também nas redes sociais por causa das piadas que fez com bolsonaristas.

"São poucas as críticas, a maioria é ataque racista me chamando de macaco, falando que minha vó caiu de uma árvore em uma foto que ela está de muleta. Essa baixaria toda", diz.

Uma das brincadeiras feitas por ele durante o programa foi questionar Deus por levar o "Velho do Rio embora e nos deixa o Velho da Havan". Paulo se referia ao personagem da novela "Pantanal' e ao empresário bolsonarista Luciano Hang.

Em outro momento, ele tirou sarro dos atos golpistas espalhados pelo país ao dizer que, se não ganhasse o prêmio Paulo Gustavo de Humor, iria pedir "voto impresso" e ir para a porta de quartel pedir "a volta do Faustão" ?Tatá Werneck foi a vencedora na categoria.

"Não me arrependo de nenhuma piada contra os golpistas flopados. Pelo contrário, vou piorar. Sei que mídia é poder e vou usar meu poder para construir um país melhor", diz o comediante à coluna. Na visão dele, o nível das mensagens que vêm recebendo por causa das piadas só demonstra que ele atacou o "vespeiro certo". "Eu nunca quis amizade com fascista, racista e golpista", salienta.

Paulo Vieira prefere não comentar a polêmica envolvendo o seu amigo Fábio Porchat e a comediante Gkay. Também se abstém de dar opinião sobre a decisão da Globo de não levar ao ar uma piada que ele fez durante o Melhores do Ano envolvendo a atriz Cassia Kis.

Como revelado pela coluna Zapping, a brincadeira aconteceu logo na abertura do programa, que foi gravado uma semana antes de sua exibição. Paulo Vieira dizia que houve um momento neste ano em que ele se perguntou se não estava se expondo demais na política. Mas ao ligar a televisão e ver Cássia Kis ajoelhada, sob chuva, pedindo intervenção militar, relaxou.

Nas redes sociais, ao saber que a cena não tinha ido ao ar, o humorista afirmou: "Acontece".

Vieira conversou com a coluna enquanto editava a segunda temporada do programa "Avisa Lá que Eu Vou", que teve a primeira leva de episódios exibida no GNT e dentro do Fantástico neste ano. É o primeiro trabalho dele oficialmente como diretor na emissora.

Questionado sobre quais são as suas expectativas para o novo ano, ele afirma estar muito animado e vivendo o melhor momento de sua carreira. "Vou fazer quatro programas, dois filmes e uma série internacional em 2023. Lanço dois livros. Estou abrindo em fevereiro uma das maiores casas de shows do norte do país, o Comics PUB. Minha empresa Cabeça Preta assinou contrato com a Paris Filmes e tem uma parceria encaminhada com a Endemol para a criação de formatos", enumera.

E finaliza: "Sou diretor da Globo, amigo de Janja e Lula e inimigo de racistas, não tem como melhorar."