SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival do Futuro, que acontecerá na Esplanada dos Ministérios no dia 1º de janeiro para celebrar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá dois palcos decorados com as cores e símbolos da bandeira brasileira, conforme divulgado nas redes da nova primeira-dama Janja, nesta terça (27).

Chamados de Elza Soares e Gal Costa, os palcos receberão apresentações de pop, funk e MPB e terão artistas como Pabllo Vittar, Luedji Luna, Duda Beat, Drik Barbosa, Mc Rahell, Martinho da Vila, Francisco El Hombre, Chico César e Juliano Madeirada.

A futura ministra da Cultura Margareth Menezes também deve se apresentar no evento, ao lado da banda BaianaSystem.

"Tudo está tomando forma com todo o cuidado e segurança para fazermos uma grande festa popular nesse dia histórico", escreveu Janja, ao compartilhar um vídeo que simula os palcos montados na Esplanada.

O cenário planejado conta com estrelas brilhantes, fotos do petista, várias caixas de som espalhadas pelo local e grades na área da plateia.

O festival se divide em três shows com montagens específicas, além de artistas que encabeçam apresentações com convidados.

Segundo a organização do evento, todos shows serão acessíveis a pessoas com deficiência, com equipes de assistência, placas de sinalização, intérpretes de libras e banheiros com acessibilidade.