RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Danilo Gentili e Rodrigo Constantino protagonizaram uma discussão quente nas redes nas últimas horas. A troca de "gentilezas" começou na noite desta segunda-feira (26) após o comentarista da Jovem Pan expor a sua opinião sobre a prisão de George Washington, bolsonarista acusado de um atentado em Brasília, e fazer críticas aos veículos de imprensa sobre uma suposta defesa dele ao terrorismo.

"Os canalhas tentam criar o crime de ser mencionado pelo sujeito, que entrou só em abril no Twitter, ficou até outubro quase sem postar, e de repente passou a me mencionar freneticamente. Nunca ouvi falar dele e desafio qualquer um a mostrar uma só mensagem defendendo o terrorismo", comentou Rodrigo Constantino no Twitter .

O apresentador do The Noite, do SBT, compartilhou o tweet e não o perdoou o comentarista: "Vai pra pu** que te pariu, cínico do caraio. Você e outros fizeram exatamente isso: com o ** gordo grudado na cadeira em Miami, ficaram, sim, ficaram, sim, incentivando louco a incendiar o país, cínico covarde."

Já na tarde desta terça (27), Constantino devolveu os xingamentos de Gentili. "É um bostinha como todo MBL, um covarde que mente para ser aceito pelos censores que diz enfrentar. Se ele mostrar uma só mensagem minha incentivando alguém a 'incendiar o país' eu me retrato em público. Caso contrário, fica constatado que ele não passa de um pulha", escreveu ele.

Danilo não deixou barato: "Ô, seu GORNO (gordo com corno), abaixo vemos, além da sua alegria ao puxar saco de um corrupto, você pagando de machão e fomentando revoltinha. A real é que você é um vendidão, covardão, que fica aí em Miami passando narrativas do patrão. Você só serve pra ser lacaio e pra ser zuado". O apresentador do SBT ainda compartilhou um vídeo em que Constantino conversa com o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) e diz que, em caso de uma "convocação contra comunistas", ele poderia ser um dos "soldados" porque tinha armas.