SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gil do Vigor, ex-participante do BBB21, foi apresentado, por meio de um vídeo, como diretor de diversidade do Sport Club do Recife.

Na peça divulgada nesta terça-feira (27), em seu discurso, Gil utiliza o pronome inclusivo "todes", ao falar sobre quem deve se sentir em casa no meio do futebol.

Torcedor do Sport, Gil foi vítima de homofobia por um membro do conselho deliberativo do clube, em maio de 2021. Na ocasião, Gil estava sendo homenageado pela instituição nas redes sociais e fez uma visita ao estádio. A partir do caso, Sport e Gil passaram a se aproximar e atuar em questões de igualdade.

O QUE GIL DISSE

"Eu entendo como eu me sentia como um torcedor de futebol. A gente sabe que, esse mundo, muitas vezes, ainda tem muito problema com a homofobia."

"Eu, fazendo parte disso, mostrando o trabalho do Sport, a ideia do Sport, [posso] mostrar que futebol é pra todes"

"Eu, estando aqui dentro, trabalhando junto, a gente está com alguns projetos para colocar aqui na Ilha [do Retiro, estádio do Sport], para fazer com que as pessoas se sintam incluídas."

"E, agora, é começar janeiro, colocar a mão na massa e ir pra frente. Chegando lá na Ilha do Retiro, abre-alas, que o Gil vai chegar."