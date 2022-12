RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pedro Scooby revelou que a filha recém-nascida, Aurora, precisou passar por duas cirurgias após o nascimento na madrugada desta terça-feira (27). O surfista não contou o motivo das intervenções cirúrgicas da menina, que é fruto do relacionamento do ex-BBB com a modelo Cintia Dicker.

Na maternidade com a esposa e os filhos, Dom, Bem e Liz, ele gravou um vídeo para contar um pouco sobre a situação aos fãs: "A Aurora passou por uma cirurgia quando nasceu, e hoje ela passou por outra", explicou.

Ele seguiu desabafando: "Está sendo um momento delicado na minha vida, por mais que eu seja esse cara positivo, continuo muito positivo, mas é o momento mais delicado na minha vida. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso está acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles também, mas está tudo bem, vai dar tudo certo."

Scooby ainda falou da polêmica envolvendo a ex que não gostou nada de saber que o surfista deu de presente de Natal celulares para os três filhos. A atriz reclamou nas redes após saber da novidade e contou que pediu a senha dos dispositivos para poder monitorar o que as crianças andam vendo nos aparelhos. O surfista, então, não gostou do pedido, dizendo que "ela quer mandar na casa dele", e ainda desligou o telefone na sua cara: "Ele não me respeita, ele me desrespeita na frente dos meus filhos".

"Quanto a 'discussão de internet', eu não vou me pronunciar porque acho que internet não é lugar para se resolver problema de família", alfinetou Pedro Scooby que finalizou. "Tudo bem e é isso. Aceitamos as orações e as mensagens positivas."