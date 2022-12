SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na tarde desta terça-feira (27) o cantor jamaicano Jo Mersa Marley, neto da lenda do reggae Bob Marley, aos 31 anos. As informações foram confirmadas pela revista Rolling Stone com representantes do artista, que não divulgaram a causa da morte. O artista sofria de asma e, de acordo com a estação de rádio WZPP, da Flórida, foi encontrado inconsciente em um carro.

Seguindo os passos do avô, Mersa iniciou a carreira fonográfica em 2010, com a edição do single "My Girl". Em 2014, lançou seu primeiro EP, "Confortable", seguido, em 2021, por seu primeiro álbum, "Eternal".

Em 2018, o músico compôs e gravou uma canção em parceria com Bárbara Fialho, modelo brasileira da Victoria's Secret. A canção "Um Beijo" foi apresentada como uma mistura de bossa nova, reggae e samba.