SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O astro da NFL Tom Brady, 45, celebrou o Natal com seus filhos um pouco atrasado este ano. Isso porque sua ex-mulher Gisele Bündchen, 42, esteve no Brasil com Benjamin, 12, e Vivian, 9, durante o feriado.

Brady publicou fotos de sua celebração natalina nesta terça (27) nos stories do Instagram. Nelas, os dois filhos com Gisele aparecem abraçados com John Edward Thomas Moynahan, filho do astro da NFL com Bridget Moynahan. Também há fotos de meias natalinas e de presentes recebidos pelas crianças.

Neste domingo (25), dia de Natal, o jogador de futebol americano esteve em campo pelo Tampa Bay Buccaneers. O time do quarterback venceu o Arizona Cardinals por 19 a 16.

É o primeiro Natal desde que Brady e Gisele anunciaram o divórcio em outubro. Para as comemorações, a modelo brasileira reservou um hotel inteiro em Gramado (RS). Ela chegou à cidade no dia 21 de dezembro com um grupo formado por cerca de 15 pessoas, entre elas os filhos, Vivian e Benjamin, seus pais e a irmã Patrícia Bündchen.

Gisele fez passeios pela Serra Gaúcho e registrou momentos do fim de ano com os filhos no Instagram. "Recarregando as energias com meus pequenos no país do meu coração", escreveu.

Brady havia falado sobre a experiência de passar o Natal sozinho. "Vou aprender a lidar com a noite de Natal em um hotel. Vou ter que aprender a lidar com o Natal e a noite de Natal e ainda sair por aí e ser um profissional", disse ele ao Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray Sirius XM, em 19 de novembro. "Será uma nova experiência que nunca tive antes, com a qual vou aprender a lidar... Acho que é disso que se trata a vida."