SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No fim de outubro, Gisele Bündchen, 42, e o jogador da NFL Tom Brady, 45, anunciaram oficialmente aquilo que todo mundo já estava sabendo (ou pelo menos desconfiava): depois de 13 anos e dois filhos, os dois estavam se separando. O divórcio ganhou manchetes na imprensa estrangeira e no Brasil, e não foi o único, longe disso, no mundo das celebridades, ao longo de 2022.

Uma das separações mais recentes é a do ator Rafael Cardoso, 36, e da influenciadora Mariana Bridi, 36. Eles ficaram juntos por 15 anos e têm dois filhos. O fim da relação foi confirmado no início de dezembro por Bridi nas redes sociais. Na ocasião, ela disse que não é fácil para ninguém terminar uma relação e pediu respeito, carinho e compreensão dos seguidores.

Após idas e vindas, a apresentadora e cantora Jojo Todynho, 25, também usou as redes sociais para anunciar, no início de novembro, a assinatura do divórcio do militar Lucas Souza. Ela aproveitou para contar que faria uma festa de Halloween para comemorar o fim do casamento. Sem revelar o motivo da separação, o militar disse que "vários acontecimentos" levaram ao fim do relacionamento; já Jojo falou que não reconhecia mais o homem com quem se casou.

Antes disso, o ator Leonardo DiCaprio, 47, e a modelo Camila Morrone, 25, terminaram o namoro após quatro anos juntos, no fim de agosto. O fim da relação deu o que falar na imprensa e nas redes sociais, que logo lembraram o histórico do ator, de só namorar mulheres com, no máximo, 25 anos -a maioria de seus relacionamentos terminou quando a parceira completou esta idade.

Outra separação que deu o que falar foi da cantora colombiana Shakira, 45, e do jogador de futebol Gérard Piqué, 35, em junho. Após 11 anos juntos e dois filhos, o ex-casal anunciou a separação em meio a indícios que o atleta estaria traindo a cantora com a estudante Clara Chía Marti, com quem assumiu publicamente um relacionamento. Logo após o divórcio, Shakira lançou uma música com clipe que fala do fim de um relacionamento, o que deixou incomodada a namorada do ex-marido.

Recentemente, o paparazzo espanhol Jordi Martín, responsável por revelar o novo affair de Piqué, afirmou que o ex-jogador do Barcelona traiu Shakira "pelo menos 50 vezes" durante o tempo em que estiveram juntos. As declarações foram dadas ao programa colombiano Lo Sé Todo.

O caso mais curioso, no entanto, é o de Lexa e MC Guimê. Eles anunciaram a separação em outubro, após sete anos juntos. Postaram mensagens nas redes sociais com declarações de um ao outro e não descartaram possibilidade de reatarem no futuro, o que de fato aconteceu. No dia 27 de dezembro, eles comunicaram que retomaram o casamento.