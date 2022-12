SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Avatar: O Caminho da Água", segundo filme da franquia do diretor James Cameron, arrecadou US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) nas bilheterias do mercado internacional. Com apenas 14 dias de estreia, a produção se tornou o longa mais rápido a atingir a marca desde 2021.

"Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", lançado pela Marvel naquele ano, precisou de 12 dias para atingir a mesma marca.

A franquia "Avatar" já tinha se mostrado lucrativa. O primeiro filme lançado em 2009 detém até hoje o recorde de maior bilheteria de todos os tempos com US$ 2,97 bilhões, ou R$ 15 bilhões.

O novo capítulo da história ainda está atrás, mas já ultrapassou o custo de desenvolvimento. Em entrevistas, o diretor disse que o orçamento do filme tinha sido de US$ 350 milhões. Mas, "Avatar: O Caminho da Água" arrecadou quase o triplo do que foi gasto na produção.

"As pessoas acham que é natural, depois de se fazer muito dinheiro com um filme, produzir uma sequência, mas o Spielberg não fez uma continuação para 'E.T.: O Extraterrestre'", disse Cameron em conversa com jornalistas, ao ser questionado sobre a demora para que um "Avatar 2" chegasse.

Entre o primeiro e o segundo filme, houve um hiato de 13 anos. "Avatar: O Caminho da Água" ainda está nos cinemas e tem no elenco Sam Worthington, Zoë Saldaña e Sigourney Weaver.