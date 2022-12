SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última leva de estreias de 2022 ?que chega nesta quinta-feira (29) nas salas de cinema em São Paulo? mistura de tudo um pouco. Tem filmes para quem quer rir e descontrair, mas também para quem está disposto a tomar sustos.

A segunda opção pode acontecer com o longa de terror "Terrifier 2", destaque da programação. Ele dá sequência ao filme lançado em 2016, que mistura elementos clássicos que agradam os fãs do gênero: um palhaço e muito sangue. Quando estreou nos Estados Unidos, o filme gerou burburinho nas redes sociais, com pessoas saindo das sessões vomitando e desmaiando.

Mas há ainda um clima mais leve entre as estreias, como a comédia "Como Agradar uma Mulher", por exemplo, que acompanha Gina, uma mulher que junta serviços sexuais e de limpeza em seus negócios. O longa recebeu três indicações e prêmios no Canadá e Austrália

Os fãs da saga "Crepúsculo" podem aproveitar mais uma semana com a volta o último filme da série às telonas, o "Amanhecer - Parte 2", após dez anos desde seu lançamento.

Confira todos os lançamentos abaixo.

A BRIGADA DA CHEF

A comédia francesa chega aos cinemas de São Paulo ?após ser exibida na 46ª Mostra Internacional de Cinema da cidade? para contar a história de Cathy, uma chefe de cozinha que está perto de abrir seu próprio restaurante. Quando os negócios não dão certo e a cozinheira enfrenta grandes dificuldades financeiras, decide aceitar um emprego bem diferente do que esperava. Ela coordena a cozinha de um abrigo para jovens imigrantes e precisa ensiná-los todos os passos da arte de preparar alimentos, o que passa a mudar suas vidas.

França, 2022. Direção: Louis-Julien Petit. Com: Audrey Lamy, François Cluzet e Chantal Neuwirth. 12 anos

COMO AGRADAR UMA MULHER

Em seu aniversário de 50 anos, Gina recebe a visita de um garoto de programa como presente de suas amigas, mas seu único pedido é que ele faça uma faxina em sua casa. Pouco tempo depois, ela perde seu emprego e decide criar um novo negócio voltado para mulheres que une serviços sexuais e de limpeza. A estreia de Renée Webster na direção de um filme já recebeu três indicações e recebeu prêmios no Canadá e na Austrália.

Austrália, 2022. Direção: Renée Webster. Com: Sally Phillips, Hayley McElhinney e Caroline Brazier. 14 anos

A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER - PARTE 2

O filme que chegou às salas brasileiras em 2012 volta aos cinemas em comemoração aos dez anos de seu lançamento, encerrando os relançamentos da saga em 2022. Agora, Bella aparece transformada em vampira e pronta para viver com Edward e sua filha recém-nascida Renesmee. Mas a família Cullen volta a correr perigo com a aproximação dos Volturi e de uma guerra entre eles.

Estados Unidos, 2011. Direção: Bill Condon. Com: Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. 12 anos

SHORTBUS - REMASTERIZADO

O longa, que recebeu sete prêmios e outras nove indicações, chega às salas de cinema de São Paulo 15 anos após seu lançamento. Na história, a terapeuta de casais Sofia nunca teve um orgasmo e fala sobre isso no clube chamado Shortbus, um lugar que mistura arte, música, política e sexo. Incentivada pelo grupo, a jovem busca novas experiências enquanto atende os mais diversos casais com as mais diversas questões em seus relacionamentos.

Estados Unidos, 2006. Direção: John Cameron Mitchell. Com: Sook-Yin Lee, Paul Dawson e Jay Brannan. 18 anos

TERRIFIER 2

O aguardado filme, continuação do longa que chegou aos cinemas em 2016, promete ser o mais perturbador do ano, e já causou vômitos e desmaios nas salas dos Estados Unidos, onde estreou em outubro. A história se passa um ano depois do primeiro filme, quando o palhaço Art ressuscita no necrotério com sede de assassinato e vai em busca da jovem Sienna e seu irmão mais novo, Jonathan. O longa foi indicado a dois prêmios nos Estados Unidos, um pela atuação de David Howard Thornton e outro pela direção de Damien Leone.

Estados Unidos, 2022. Direção: Damien Leone. Com: Catherine Corcoran, Lauren LaVera e David Howard Thornton