RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo completa 40 anos nesta quarta (28). A cantora chega à quarta década de vida após meses agitados em sua vida amorosa e profissional.

Em maio, a cantora anunciou que estava se separando do empresário Marcus Buaiz após 17 anos juntos e "um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade". Pais de José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 8, enfrentavam uma crise.

Semanas depois, um primo de Wanessa deixou escapar em uma entrevista a volta da cantora com o ex-namorado Dado Dolabella. Dias depois, os dois foram vistos juntos em um retiro espiritual, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Entre idas e vindas, eles já haviam se relacionado entre 2000 e 2004, época marcada por polêmicas e brigas públicas.

Wanessa e Dado assumiram o namoro em outubro, época em que ele já estaria vivendo na casa da cantora. No mesmo mês, o colunista de Splash Lucas Pasin revelou que o casal estaria pensando em ter filho, além de Dado estar cada vez mais inserido na rotina da cantora e de seus familiares. Os almoços em família passaram a ter versão vegana para o ator. Relação dos dois é como "final feliz de novela", dizem pessas próximas.

Apesar disso, cantora teria perdido contratos de publicidade e encerrado a parceria de trabalho com a empresária Julia Rosas após a divulgação da reconciliação.

Em outubro, a cantora retomou agenda de shows após dois anos longe dos palcos com apresentação da turnê "LIVRE" em São Paulo. Dado, que ajudou a preparar o espetáculo, foi flagrado "babando" nos bastidores do show.

Recentemente, ela também gravou uma música inédita com Sandy. "Leve" pôs fim aos boatos do passado de "rivalidade" entre as cantoras, que ganharam destaque no início dos anos 2000.

"Quando fiz essa canção, a Wanessa me veio na cabeça no mesmo momento. E quando eu mostrei, ela se emocionou tanto, falou: 'Nossa, vamos quebrar essa imagem que as pessoas têm antiga dessa nossa rivalidade falsa que criaram'", disse Sandy sobre a parceria ao "Fantástico".

Ao completar 40, cantora fez balanço da vida e pediu "mais momentos e relações incríveis". Em publicação no Instagram, ela disse que chegar a essa idade foi mais simples do que ela acreditava quer seria.

"Mesmo achando que aos 40 já saberia muito mais do que sei, sinto enorme gratidão por cada um de vocês, pelas suas mensagens e por todo carinho nesse dia tão especial. Espero ter mais 40, 50 anos para poder continuar vivendo, crescendo e compartilhando a vida com pessoas incríveis. Gratidão a todas às pessoas que fazem ou fizeram parte de alguma forma da minha vida".