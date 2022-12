SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depoimentos exclusivos e imagens inéditas da noite do incêndio que matou 242 pessoas no Rio Grande do Sul em 2013 poderão ser vistos na série documental "Boate Kiss ? A Tragédia de Santa Maria", que será lançada pelo Globoplay em 26 de janeiro.

A produção retrata, em cinco episódios, a busca de sobreviventes e de familiares das vítimas por justiça, além de reconstituir a sucessão de acontecimentos que levaram tantos jovens à morte e as reviravoltas de um processo judicial ainda sem desfecho.

"Boate Kiss ? A Tragédia de Santa Maria" tem direção de Marcelo Canellas, repórter da TV Globo que passou a infância e a adolescência na gaúcha Santa Maria e cobriu os desdobramentos da tragédia nos últimos dez anos. A série foi realizada em parceria com a TV Ovo, coletivo de audiovisual da cidade.

A obra do Globoplay tem roteiro de Fernando Rinco e Gabriel Mitani, direção de produção de Clarissa Cavalcanti e produção de Andrey Frasson.

A Netflix também prepara uma produção sobre o incêndio. A série de ficção "Todo Dia a Mesma Noite" tem estreia programada para janeiro e é inspirada no livro homônimo da jornalista e escritora Daniela Arbex.

A tragédia da Boate Kiss ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013.