SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu da Língua Portuguesa abre no dia 16 de janeiro as inscrições para a segunda edição do Plataforma Conexões.

Serão selecionados dez projetos de artistas iniciantes, que contemplem linguagens como literatura, teatro ou performance, com o tema "Canção, Música e a Diversidade da Língua Portuguesa", que norteará boa parte da programação do Museu de 2023.

Cada projeto escolhido receberá R$ 7.500. As apresentações vão acontecer de março a dezembro de 2023, sendo uma por mês, em espaços do próprio Museu, gratuitamente