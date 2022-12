RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pedro Scooby usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde da filha na noite desta quarta-feira (28). A menina, fruto do seu relacionamento com a modelo Cintia Dicker, passou por passou por duas cirurgias em menos de 24 horas após o parto. "Passando aqui para agradecer todas as orações e carinho. A Aurora melhorou muito. A gente está muito feliz.", começou o surfista.

Ele ainda não revelou o que teve a recém-nascida para passar pelos procedimentos cirúrgicos, mas ressaltou que já estavam programados. Scooby está otimista com a possibilidade de uma alta da filha nos próximos dias para seguir a recuperação em casa.

"Se Deus quiser, ela vai conseguir sair de lá logo mais. Agradeço também todas as orações, todas as mensagens e energias positivas. Família e amigos também me deram apoio e força para atravessar esse momento. Gratidão", reconheceu.

O ex-BBB contou que deixou a Cintia sob os cuidados da sogra para poder ficar um pouco com os três filhos Dom, Bem e Liz. "Vim aqui em casa agora e a Cíntia ficou com a mãe dela. Vim ficar com as crianças um pouco e fazer umas comprinhas com elas. É isso, mais tarde estou lá na maternidade de novo", revelou sobre as crianças, que são herdeiros do seu casamento com Luana Piovani.