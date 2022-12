RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gizelly Bicalho, ex-participante do BBB 20, sofreu acidente de carro na Bahia. Em uma publicação no Instagram, ela disse que o veículo foi arremessado na estrada, mas ninguém ficou ferido.

"Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado", agradeceu ela ao compartilhar fotos do acidente.

"Estrada do Prado para Itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco, fomos surpreendidos com esse caminho no nosso fundo. Não conseguimos frear e fomos arremessados, mas ninguém se feriu", detalhou a advogada criminalista.

Gizelly e mais duas pessoas estavam a caminho de Caraiva, destino turístico na Bahia, para passar a virada de ano. Nas redes sociais ela contou ter apenas um pequeno "galo" na cabeça e fez apelo pelo uso do cinto de segurança.

"Nós sobrevivemos e estamos tranquilos porque todos estavam de cinto. Por favor, nunca deixem de usá-lo", pediu.