SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho compartilhou no Intagram que sofreu um acidente na tarde desta quarta-feira (28), quando ia de carro para Caraíva, na Bahia. Em determinado trecho da estrada, o carro em que estava foi arremessado por conta de buracos na estrada e só parou 100 metros à frente.

Apesar do susto, a influenciadora disse que todos os ocupantes do carro estão bem e que ela apenas ficou com um machucado na cabeça. "Deus nos deu mais uma chance para vivermos, usem cinto de segurança. Estamos bem por causa disso", afirmou.

A ex-sister mostrou também que as malas com as roupas ficaram estouradas. Este não é o primeiro acidente que Gizelly sofre. Ela compartilhou que, em 2011, sofreu um acidente e quebrou a clavícula, cinco costelas e teve uma lesão na coluna e disse que não usava o cinto.

Seguidores da advogada compartilharam que a estrada na qual ocorreu o acidente tem muitos buracos e que é preciso evitar trafegar no local durante a noite.