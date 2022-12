RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Assim como milhões de pessoas em todo mundo, Luiza Brunet se emocionou ao saber da morte de Pelé nesta quinta-feira (29). Em conversa com a reportagem, a empresária e ex-modelo lamentou a partida do rei do futebol e reconheceu a importância do eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira para o Brasil.

"É uma perda lastimável pelo grande atleta que ele foi e continua sendo. Pelé se tornou uma referência mundial em uma época sem redes sociais.Uma referência no planeta e que levou o Brasil ao topo do reconhecimento. Muito triste", disse Luiza que ainda lembrou quando conheceu o ex-jogador.

"Conheci Pelé no final de 1980. Um homem bem simples, apesar de toda a fama. Eu e Xuxa posamos com ele para uma capa de revista. Depois, os dois viraram um casal, o casal da época", lembrou Luiza que enviou duas fotos pessoais antes de encerrar a conversa.

Luiza não comentou, mas nessa mesma sessão de fotos, Pelé paquerou primeiro a mãe de Yasmin Brunet. Em várias entrevistas, ela contou o que teria acontecido. "Ele já era rei, e ficamos bem animadas em conhecê-lo. No intervalo dos cliques, aproximou-se: ?Luiza, você tem compromisso para esta noite?? Olhei para os lados, na esperança de ter outra Luiza por ali. Era mesmo comigo. Fiquei sem graça, desviei o olhar e fui sincera: ?Tenho, sim. Vou fazer jantar para o meu marido.? Ele riu e emendou de primeira, sem perder a pose: ?Bom jantar, bonita?", descreveu Luiza.

Xuxa namorou Pelé quando tinha 17 anos, e ele, 41. O namoro durou seis anos e foi marcado por traições, segundo a apresentadora. "Ele me traía, ele dizia que era um relacionamento aberto, mas aberto só para ele, entre outras coisas. Quando eu fiz 23 anos, minha vida estava mudando muito. Contei quando a Globo me chamou e Edson disse que eu devia recusar", relembrou Xuxa numa live. A reportagem também procurou Xuxa e assessoria disse que ela iria preferir falar diretamente com os familiares do ex-jogador ou se pronunciaria de forma espontânea nas redes sociais.