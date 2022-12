RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Namorada do ex-jogador por seis anos, Xuxa Meneghel se pronunciou horas depois de saber a morte de Pelé nesta quinta-feira (29). A apresentadora usou uma rede social para prestar condolências à família do rei do futebol.

Márcia, Kely, Edinho, Jennifer,Joshua,Celeste, agregados( filhos de coração),netos, sobrinhos, Lucia...e todos que estiveram do lado do Dico o meu abraço carinhoso. Que a dor da perda se transforme em boas lembranças para ser menos pesado... Márcia, que Deus te dê o colo que você precisa.

Os dois se conheceram em 1980, quando Xuxa tinha 17 anos, e ele, 41, após posarem juntos em uma sessão de fotos para uma capa da extinta revista "Manchete". Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", em abril, ela contou que a relação entre os dois não foi tranquila e que o jogador tinha uma "dupla personalidade".

"Foi dos 17 aos 23. Ele tem dupla personalidade, fala na terceira pessoa. Eu me apaixonei pelo Dico (apelido), que era apaixonado, era família. (...) Mas às vezes (ele) chegava com camisa suja de batom. Dizia: 'essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé'. Eu era muito nova. Não foi nada fácil", desabafou durante a entrevista.