RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé tem recebido homenagens de celebridades mundiais desde que foi anunciada sua morte nesta quinta-feira (29) aos 82 anos, em São Paulo. O astro de Hollywood, Sylvester Stallone fez questão de prestar tributo ao ex-jogador. Os dois contracenaram juntos no filme "Fuga para Vitória", de 1982.

"Pelé, o grande! Descanse em paz! Ele foi um bom homem", escreveu o ator na legenda da publicação em que aparece ao lado do jogador nos bastidores da produção. Durante a gravação do longa, o rei do futebol deu um chute tão forte na bola que quebrou o dedo de Sylvester Stallone, que atuava como um goleiro pouco talentoso.

O filme conta a história de um jogo fictício entre um time nazista e uma equipe de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Stallone contou em entrevistas como foi o encontro com Pelé. "Comentei que iria jogar de goleiro e ele respondeu: 'Sério? Você já fez isso?". Disse que não e ele me avisou: 'Você fica aqui no gol, eu vou chutar a bola e você não vai conseguir fazer nada a respeito'. Pensei que era bobagem", começou o ator.

E ele continuou com o relato. "No segundo chute, eu consegui colocar minha mão na bola e ouvi um estalo. Passou pela minha mão, quebrou meu dedo, rasgou a rede e derrubou as barracas de arame. Eu só consegui reverenciar", finalizou o intérprete boxeador Rocky Balboa.