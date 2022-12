SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anitta foi surpreendida com um convite para um encontro durante um show em Pipa, no Rio Grande do Norte. Ela ficou impressionada com a ousadia do fã, que escreveu o convite na tela de seu celular:

"Olha a coragem do indivíduo! P*rra! Só pela coragem tá valendo, hein, galera?", riu a cantora.

Depois, Anitta começou a cantar o hit "No Chão Novinha", e adaptou a letra para responder o convite: "Especialmente, pro corajoso... Não posso, amor. Amanhã tô fazendo coisa, tá bom?"

Ela mostrou para o restante dos fãs a tela do celular, que dizia: "Vamos sair para jantar amanhã, sim ou não?"