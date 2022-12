SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Leonardo DiCaprio, 48, contribui mais uma vez para a fama de só namorar mulheres com até 25 anos. O "affair" da vez é a atriz Victoria Lamas, 23, filha do também ator Lorenzo Lamas, conhecido por atuar em "Grease" (1978).

Foi o próprio pai da atriz que confirmou o namoro em entrevista ao jornal New York Post. "Ela está muito apaixonada e sei que gosta muito dele", afirmou. "Acho que eles se conheceram no mês passado. Não tenho certeza das circunstâncias, mas foi o que ela me disse.

Lamas ainda brincou com a estrela de "Titanic" (1997) e disse que aconselhou a filha a não entrar em nenhum cruzeiro transatlântico com DiCaprio e tratar o relacionamento como férias. "Eu disse a ela para apenas aproveitar o máximo que puder enquanto durar. E, se durar mais do que um feriado típico, ótimo. Mas se não, apenas guarde seu coração", falou.

Mas, minutos depois após a afirmação, após aparentemente ter levado um puxão de orelha da filha, Lorenzo ligou para o jornal e disse que os dois são "apenas amigos" e que "não estão em um relacionamento sério".

Apesar de continuar a dizer que a filha está apaixonada pelo ator, ele disse que não quer que a notícia circule pois seria "embaraçoso". "Seria muito ruim para ela se ele lesse algo sobre o namoro pois não estão. juntos"