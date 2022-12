SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famosos que apoiam Jair Bolsonaro (PL) manifestaram-se na live de despedida feita pelo presidente nesta sexta-feira (30). Entre eles, estão os atores Karina Bacchi e Maurício Mattar, o ator e deputado estadual eleito Thiago Gagliasso, e outros influenciadores digitais, atletas e ex-BBBs.

"Eu tô aqui. Meto a cara pela direita e, ano que vem, aquela Alerj vai ouvir umas verdades. Tô puto da vida mesmo", escreveu o irmão de Bruno Gagliasso. Thiago já havia dito que as brigas e desentendimentos públicos com o irmão o ajudaram a virar o sétimo mais bem votado deputado do Rio de Janeiro.

"Obrigada presidente por tudo o que fez, ainda pode assinar o ato mais decisivo para nossa pátria. Estamos juntos, aguardando essa assinatura que só depende do senhor", disse Karina Bacchi. A atriz e apresentadora fez campanha para Bolsonaro durante as eleições e lamentou sua derrota no segundo turno.

"Dentro das 4 linhas: 142", comentou também Karina Bacchi. Ela faz referência ao artigo 142 da Constituição Federal, que permite a convocação das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Entre os apoiadores, a ideia difundida é que o artigo serviria para apoiar uma intervenção federal, solicitada por Bolsonaro para acalmar os ânimos da população. Para juristas, esse artigo serve justamente para impedir um golpe.

O comentário do artista DJ Malboro também foi nesse sentido. "Queremos saber sobre a GLO [garantia da lei e da ordem]. Vai ter ou não?", questionou.

"Eu creio e continuo na fé. Comunismo no Brasil não se criará, tenho família e desejo ordem para termos progresso sempre", falou o ator Maurício Mattar.

Dois ex-BBBs também manifestaram apoio nos comentários da live. Patrícia Leitte, do BBB 18, escreveu: "Estou me segurando para dizer muito essa frase nos próximos anos: faz o 'L'! Roubaram meu celular! Eu: faz o 'L'! Foi só para tomar uma cervejinha... Calma". Yuri Fernandes, que participou do BBB 12 e BBB 13, pediu para o presidente "não entregar" o cargo.

A influenciadora fitness Bella Falconi disse: "Presidente, somos gratos. Muito gratos! Sabemos que as coisas não são tão simples como gostaríamos. Que Deus abençoe o Brasil".

O lutador de UFC Felipe "Sertanejo" também deixou um comentário. "Se nada acontecer, a última esperança acabou. Não existirá alguém com peito e dando a vida como você fez. Quase perdeu a vida, não faça isso, presidente", disse.