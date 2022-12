SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cameron Diaz, 50, que ficou longe das telas e dos holofotes por alguns anos, afirmou que praticar atividade física regularmente é essencial para manter uma boa saúde mental e que tem adotado duas práticas para tornar o momento ainda mais divertido: escutar música e se movimentar sem roupa.

"Algo ótimo é colocar seus fones, ligar uma playlist e dançar 15 minutos sem parar. Depois tome um banho e comece o dia. Você nem precisa de roupas. Apenas fique pelado e dance", disse. A estrela ainda afirmou que as canções que usa são todas do filme "Frozen", da Disney.

"Só hoje eu já ouvi 'Let It Go' 15 vezes. Está tudo na minha cabeça", brincou. Cameron tem uma filha de três anos que se chama Raddix Madden, fruto do relacionamento com músico o Benji Madden.

"A sua motivação deve ser ir lá e fazer acontecer, tem que ser uma iniciativa sua. Não tem muita alternativa além da prática", afirmou. E completou ao dizer que não importa muito se o espaço não for dos maiores.

"Acho que as pessoas não percebem a quantidade de coisa que podem fazer mesmo em um espaço pequeno para que seu corpo siga se movimentando. É assim que eu penso."