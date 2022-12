SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Conhecido por participações em vários filmes de sucesso em Hollywood, o ator Bob Penny, 87, faleceu no último domingo (25), segundo informações divulgadas nesta quinta (30) pelo site TMZ.

Bob, que também era ator, professor e poeta, morreu na cidade de Huntsville, localizada no estado do Alabama, nos EUA. A causa do óbito do artista não chegou a ser divulgadas pela imprensa norte-americana.

Bob Penny é recordado por ter feito uma ponta no clássico "Forrest Gump: O Contador de Histórias", dirigido por Robert Zemeckis em 1994. Outro trabalho famoso seu foi o filme "Doce Lar", estrelado em 2002 por Reese Whinterspoon.

Ele atuou também em títulos do cinema como "Mississípi em Chamas" (1988), "Meu Primo Vinny" (1992) e "O Despertar" (2012), além de séries de TV como "Still the King" (2016), cuja participação em dois episódios marcou sua última aparição na grande mídia.