SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tradicional Corrida de São Silvestre deste ano contou com a participação da atriz global Isabel Teixeira. Mais conhecida por interpretar Maria Bruaca em "Pantanal", a artista participou do evento pela segunda vez e conseguiu completar o percurso cinco minutos antes em comparação ao ano passado.

"Sou ex-fumante e a corrida começou por uma questão de saúde. Troquei um vício pelo outro. Eu me considero uma iniciante e comecei a correr por sugestão do Drauzio, fui com ele no início, mas corro no meu passo", disse em entrevista ao jornal Extra.

A atriz ainda contou que, durante o percurso do ano passado, se emocionou com a cidade. "Tem uma coisa de energia muito forte ali. Viciei, me faz um bem que não tenho como descrever", disse.

Quem ganhou a disputa feminina deste ano foi Catherine Reline, corredora queniana de 20 anos, que já era apontada como um dos destaques. O campeão masculino foi Andrew Kwemoi, de 22 anos e natural de Uganda.