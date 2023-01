SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival do Futuro, com shows musicais para a posse do presidente Lula (PT), começa às 11h da manhã, no palco Elza Soares na Esplanada dos Ministérios, com a apresentação "Brasília, Capital de Todos os Ritmos".

Com direção de Dorival Brandão, o show traz Dona Gracinha da Sanfona, Eduardo Rangel, Adriano Rocha, Kika Ribeiro, Rene Bonfim, Alessandra Terribili, Mar Nóbrega, Moara e Beirão Neves.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

11h (Palco Elza Soares) - Show "Brasília de Todos os Ritmos"

12h30 (Palco Gal Costa) - Show Kleber Lucas convida: Clóvis Pinho, Leonardo Gonçalves, Mn Mc e Sarah Renata

15h50 (Palco Gal Costa) - Show Juliano Maderada e Banda

18h30 (Palco Elza Soares) - Show "Futuro Ancestral", com participações: de Drik Barbosa, Marissol Mwab, Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael, Rappin Hood, Salgadinho e Gog

19h40 (Palco Gal Costa) - Show "Outra Vez Cantar", com participações de Alessandra Leão, Chico César E Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre e Luê, Flor Gil, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz e Thalma De Freitas

20h55 (Palco Elza Soares) - Show "Amanã Vai Ser Outro Dia", com participações de Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho Da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogeria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan e Delacruz

22h50 (Palco Gal Costa) - Show Baianasystem convida: Margareth Menezes

00h10 (Palco Elza Soares) - Show Gaby Amarantos convida: Aíla, Kâe Guajajara e Jaloo

01h10 (Palco Gal Costa) - Show Duda Beat convida: Almerio, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra

02h10 (Palco Elza Soares) - Show Pabllo Vittar convida: Lukinhas e Urias

03h10 (Palco Gal Costa) - Valesca Popozuda convida: MC Marks e MC Rahell