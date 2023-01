SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após boatos de que a suposta nova "affair" de Neymar, que acompanhou os jogos da seleção brasileira no Qatar durante a Copa do Mundo, estaria em Paris para passar a virada de ano com o craque, quem deu as boas-vindas a 2023 com o jogador foi Bruna Biancardi.

A modelo e Neymar terminaram o relacionamento em julho. Nas fotos compartilhadas nas redes sociais, é possível ver uma mesa com muitos queijos, frutas e pães. Davi Luca, filho do jogador, também comemorou o réveillon com o pai. O jogador Maquinhos, da seleção brasileira e que foi para o Qatar, aparece ao lado da esposa e dos filhos.

O look escolhido por Bruna foi um vestido verde com brilhos e o de Carol Cabrino, mulher de Marquinhos, foi um vestido branco. "Feliz ano novo! Obrigada a todos os amigos e familiares presentes nessa festa que pudemos organizar. Amo cada um de vocês", postou Carol.

Já Jéssica Turini, o suposto novo interesse amoroso do craque, postou no Instagram que acompanhou a virada com amigas pelas ruas de Paris.