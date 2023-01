SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apoiadores do presidente Lula (PT) que esperavam ver os shows do Festival do Futuro nesta manhã estão frustrados. Marcada para às 11 horas, a apresentação inicial 'Brasília de Todos os Ritmos' não foi transmitida no canal do partido.

Diversos usuários da plataforma reclamam nas caixa de comentários. Os pedidos vão desde de "Janja, nos ajude", em menção à primeira dama, a mensagens mais críticas.

"Palhaçada demais! divulga o horário é até agora nada. Muito chateada", escreveu outra apoiadora.