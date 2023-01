SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jeremiah Green, fundador da banda de indie rock Modest Mouse, morreu neste sábado (31) de câncer aos 45 anos. A banda fez o anúncio ontem nas redes sociais.

"Não há forma fácil de dizer isso: Hoje, nós perdemos nosso querido amigo Jeremiah. Ele deitou para descansar e se foi", disse a nota. "Acima de tudo, Jeremiah falava de amor. Nós amamos vocês".

O baterista fundou a Modest Mouse com o vocalista Isaac Brock em 1992. Em 2005, a banda foi nomeada para Grammy de Melhor Álbum de Música Alternativa com "Good News For People Who Love Bad News".

Gravado pela Epic Records, o álbum tem 15 faixas, como "The World At Large", "Ocean Breathes Salty" e "The Good Times Are Killing Me".

O baterista estava em tratamento de um câncer descoberto há pouco tempo. Segundo a própria banda, Green estava melhorando e mantinha uma energia positiva em relação à doença.