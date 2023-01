SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Cíntia Dicker, que há uma semana deu à luz uma menina, Aurora, fruto do relacionamento com Pedro Scooby, postou no Instagram um vídeo do berço na bebê no hospital com um balão branco e desejou muita saúde para os seguidores.

"Eu e o amor da minha vida todinha desejamos um feliz ano novo com muita saúde, paz, empatia e amor", escreveu. Aurora precisou passar por duas cirurgias nas primeiras 24 horas depois de nascer, mas o motivo não foi revelado pelos papais.

O surfista disse que os amigos e familiares organizaram uma festa de fim de ano para ele após ele voltar da maternidade, e também se pronunciou na rede social e disse que deseja saúde e paz pois o resto "damos um jeito de correr atrás."

O casal está junto desde 2020 e essa é a primeira filha deles. Scooby ja é pai de três filhos: Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, 6.