SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, (PT), a capital federal conta a presença de diversos famosos que acompanham a cerimônia e os eventos programados para o dia.

O economista e ex-BBB Gil do Vigor chegou a Brasília na tarde de ontem (31) e postou uma foto no Instagram com a mãe, Jacira, acompanhando as solenidades. A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes também está no evento com o namorado Túlio Gadelha, que foi eleito deputado federal por Pernambuco pelo Rede Sustentabilidade.

Em foto postada na rede social, Túlio escreveu "deixando as patroas no Palácio da Alvorada e correndo para empossar nosso presidente Lula". O influenciador digital Spartakus se emocionou durante uma entrevista nas comemorações do evento e disse que "as lágrimas é de quem esperou seis anos por um governo que nos respeita."

A atriz Ana Hikari, famosa que demonstrou apoio a Lula durante a campanha eleitoral, fez questão de apostar em vestido e sapatos vermelhos para presenciar o evento. Junto com o pai em Brasília, ela disse nas redes sociais que está vivendo um momento histórico.

"Estamos no planalto para a posse do nosso presidente! Sou a pessoa mais feliz do mundo!", afirmou.

A Esplanada dos Ministérios está sendo palco para o Festival do Futuro, e a grade da programação conta com shows de diversos artistas, como Pabllo Vittar, Duda Beat, Valesca Popozuda e Martinho da Vila.