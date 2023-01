RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gusttavo Lima exigiu que uma mulher fosse retirada de seu show em um hotel cinco estrelas em Fortaleza, no Ceará, na madrugada deste domingo (1). Segundo relatos de fãs nas redes sociais, ela teria atirado bebida no sertanejo em três momentos diferentes. Na terceira, o cantor perdeu a paciência.

Em vídeo que circula nas redes sociais, publicado pelo youtuber Renato Sertanejeiro, o cantor pede respeito à espectadora enquanto solicita que os seguranças do hotel Marina Park a retirassem do local.

"Pode tirá-la ou eu vou tirar. Respeito é o mínimo, viu, coleguinha? Respeito não se compra ou se adquire, você nasce com ele. Por falar em respeito, você não tem", disse o cantor, que ainda pediu para que se devolvesse o dinheiro do ingresso da espectadora.

O cantor recebeu o apoio da dupla João Bosco e Gabriel. "Acho ridícula essa falta de respeito. Infelizmente, acontece demais nos shows. Algumas pessoas que não tem o que fazer e querem chamar a atenção de forma errada, jogando água ou cerveja nos artistas. Poxa, isso é ridículo. Falta de respeito total", escreveu o perfil da dupla no Instagram.

No hotel de luxo Marina Park, acontecia uma festa de Réveillon cujo ingresso custava R$ 700 e R$ 2500. Além de Gusttavo Lima, o evento teve apresentações de Jonas Esticado, Dubdogz e Bruno & Denner.

Splash entrou em contato com a assessoria do cantor Gusttavo Lima para entender o que aconteceu, mas ainda não teve resposta. Também tentou confirmar a expulsão da espectadora com o hotel que realizava o evento, mas sem retorno. O espaço segue em aberto.