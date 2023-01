RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fotógrafo pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva, Ricardo Stuckert, 52, provou que tem fôlego para dar, vender e emprestar durante a posse do presidente em Brasília, neste domingo (1). Stuckinha, como é chamado pelos mais íntimos virou assunto nas redes ao correr pra cima e pra baixo com uma máquina fotográfica na mão direita e uma filmadora na mão esquerda. Ele até correu ao lado do Rolls-Royce. Ufa.

A disposição do fotógrafo rouba a cena e gerou gemes. O internauta Felipe Spinelli comparou Stuckert a um maratonista. "O Ricardo Stuckert vivendo uma São Silvestre na posse do Lula ao correr atrás do Rolls-Royce", escreveu. Outro perfil com o nome Felipe Salgado exaltou a performance do profissional. "Ele tira foto, faz live com o celular, controla um drone ao mesmo tempo e ainda chega na frente de todo mundo. Acho que ele tira uns 3k limpo + vale refeição + plano de saúde e odontológico", brincou.

Alguns usuários no Twitter compararam Stuckert com Keanu Reeves, em uma montagem do vestido de terno, enquanto corria em uma cena de ação. Outros resolveram colocar imagens genéricas de correria ou de extrema força para brincar com a situação.

Stuckert acompanha Lula oficialmente desde 2003 e se tornou um dos homens de confiança do presidente. Depois do governo, a parceria se manteve: passou pelo impeachment de Dilma, pela prisão de Lula e sua soltura, pela terceira candidatura presidencial do petista e, agora, na posse. Até hoje é ele quem grava as lives de Lula e registra os encontros com autoridades e celebridades.