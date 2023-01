RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bárbara Borges, 43, e Iran Malfitano, 41, assumiram o namoro neste domingo (1). A campeã de "A Fazenda 14" foi quem anunciou o relacionamento nas redes sociais ao publicar várias fotos do casal, que passou a virada do ano novo junto. "O meu melhor amigo é o meu amor. Bem-vindo 2023!!!", escreveu ela na legenda de uma postagem com várias fotos da dupla.

Amigos há 20 anos, eles se aproximaram ainda mais durante o confinamento do reality rural da Record. Bárbara e Iran eram fortes aliados no jogo e chegaram a trocar beijos na casa, mas nunca assumiram um romance. Após o final do programa, os dois se encontraram várias vezes, aumentando os boatos de que estariam juntos.

Participantes de "A Fazenda 14" nunca esconderam a torcida pelo casal. Assim que Babi anunciou o romance, Kerline Cardoso, Alex Gallete, Tati Zaqui, André Marinho e Shayan Haghbin trataram de cumprimentar os dois. "Viva o amor", resumiu Thomaz Costa.

Nas redes sociais, a relação de Babi e Iran dividiu opiniões e até mesmo Deolane foi citada, por conta da rivalidade entre a advogada e atriz dentro do confinamento. "Deolane nunca erra, né, amore?", alfinetou uma internauta, já que a viúva de MC Kevin sempre apontou um flerte do casal na atração. "Deolane, Pétala e Bia estavam certas sobre a 'amizade' desses os dois", alfinetou outra. "Que casal mais lindo!", exclamou uma terceira.