BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O primeiro show do Festival do Futuro após a cerimônia de posse homenageou Pelé, rei do futebol morto na quinta-feira (29) aos 82 anos, e celebrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Futuro Ancestral" reuniu Drik Barbosa, Marissol Mwab, Ellen Oléria, Fioti, Rael, Rappin Hood, Salgadinho e Gog.

O grupo animou os apoiadores do petista com músicas como "Apesar de Você", de Chico Buarque, "Envolvidão", do próprio Rael, e "Inaraí", com Salgadinho. Em "Sou Negão", com a participação de Rappin' Hood, o grupo homenageou Pelé.

Durante a música, o telão exibiu a fotografia do ex-jogador de futebol com uma camiseta das Diretas Já. No palco, agora iluminado, também foram exibidas fotografias de manifestações populares, uma pintura de Abdias do Nascimento e também pediu "Ditadura Nunca Mais".

No intervalo entre os shows, obras que estão em exposição do Museu Nacional, em Brasília, são exibidas.