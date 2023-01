RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apesar de considerar o título "tão patriarcal", Janja da Silva é agora oficialmente a primeira-dama do Brasil desde o meio da tarde deste domingo (1) e horas depois da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela fez a sua primeira publicação em uma rede social.

"Sonho que a gente sonha junto vira conquista e realidade!", começou ela na legenda de uma foto da subida histórica da rampa do Palácio do Planalto. "Hoje é um dos dias mais felizes das nossas vidas. Todo o povo brasileiro inicia hoje um novo capítulo de direitos, cidadania e respeito. Começamos agora juntas e juntos a escrever um novo capítulo na nossa democracia. O Brasil do Futuro é agora!" concluiu a socióloga Rosângela Silva.

Lula subiu a rampa acompanhado por representantes da diversidade brasileira, além da cadela da família, Resistência. A comitiva era formada por um menino negro, um líder indígena, um influencer da comunidade PCD, um professor, um metalúrgico e uma catadora. Além deles, mais dois apoiadores da Vigília Lula Livre, movimento que acampou na frente da sede da Polícia Federal no Paraná, em Curitiba, quando ele esteve preso de abril de 2018 a novembro de 2019.

Nos Stories, Janja também abriu outro momento da posse em Brasília: o desembarque do casal do Rolls Royce presidencial, antes da chegada ao Palácio do Planalto: "os primeiros passos para um novo Brasil", legendou sobre o vídeo.