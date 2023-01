SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro de "Os Vingadores", o ator Jeremy Renner, 51, sofreu um acidente enquanto limpava a neve de sua casa nos Estados Unidos. Seu estado de saúde é "crítico, mas estável". Foi isso o que disse um representante à revista People.

De acordo com a publicação, não é possível dizer como foi o acidente, se algo caiu no ator da Marvel ou se ele teria despencado do telhado, mas o artista foi levado ao hospital e agora segue internado.

Um helicóptero foi acionado para que ele pudesse ser transportado. Tudo teria acontecido por volta das 9h de domingo (1). A casa de Jeremy fica próxima ao Lago Tahoe, região bastante afetada pela nevasca que assola o país.

De acordo com o Hollywood Reporter, Jeremy foi a única pessoa ferida e agora as circunstâncias do acidente serão investigadas.