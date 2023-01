SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Réveillon carioca contou a presença, no mínimo inesperada, do ator Josh Hutcherson, 30. O americano, que mantém a vida pessoal privada até da mídia internacional, foi flagrado por uma mulher caminhando pela cidade após a queima de fogos. O artista é mais conhecido por ter atuado na franquia "Jogos "Vorazes".

O perfil no Twitter, que se identifica como Leh Verissimo, postou uma foto com o artista e escreveu que o encontrou voltando da praia e que ele foi atencioso. "Eu conheci Josh Hutcherson voltando da queima de fogos no Rio e ele foi super querido! Foi realmente significativo ele levar alguns minutos para responder as minhas perguntas", postou.

Após a viralização da postagem, Leh completou e disse que o ator é "gente fina, gato e cheiroso", brincou.