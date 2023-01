SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O velório de Pelé, morto na semana passada aos 82 anos, vítima de um câncer, ocorre agora na Vila Belmiro, estádio do Santos, clube pelo qual o jogador se tornou conhecido. Para quem não conseguir ir até o estádio, no litoral paulista, a cerimônia de adeus ao rei do futebol terá ampla cobertura da televisão aberta.

A TV Globo transmite o velório em duas faixas de horário. Na parte da manhã, das 10h35 às 11h45, e à tarde, das 15h30 até 18h25. Por isso, não serão exibidos os programas Mais Você, Sessão da Tarde e a novela Rei do Gado.

O funeral também será exibido nos canais esportivos, como SporTV e ESPN. Já os canais de notícia, devem dedicar boa parte do noticiário à despedida ao rei. Na internet, o UOL e o GE transmitem a cerimônia ao longo do dia.