SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A posse presidencial de Lula na tarde de ontem (1) chamou a atenção de usuários nas redes sociais por outro motivo também: a beleza do segurança que acompanhava o desfile do presidente no Rolls-Royce para a Esplanada dos Ministérios.

Cercado de outros profissionais, um policial federal em específico se destacou durante o trajeto. Os internautas não demoraram para localizar o perfil oficial de Flávio Nery no Instagram. Na biografia da plataforma, ele se define como educador físico, professor de Treinamento Policial e pós-graduado em Treino para Grupos Especiais.

O policial compartilha a rotina de treinos e atividades físicas, os bastidores do trabalho e os momentos de lazer ao lado da esposa e da filha pequena. Ele compareceu à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas deste ano e prestou solidariedade aos colegas de profissão que foram recebidos a tiros por Roberto Jefferson quando cumpriam mandado de prisão.

"O incentivo e a facilitação do acesso ao armamento pela população cria a falsa ilusão de proteção e segurança, com reflexos no aumento da violência e consequências direta ao trabalho das forças de segurança", escreveu.