SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das estrelas da posse do presidente Lula (PT), o economista e ex-BBB Gil do Vigor fez uma verdadeira maratona para ir a todas as cerimônias programadas para o dia da inauguração do governo do petista.

A tietagem a ele foi intensa: Gil mal conseguia andar nas festas, tal era a intensidade do assédio de pessoas que o cercavam para tirar fotografias.

Os abraços foram tantos que Gil decidiu tomar banho entre a cerimônia do Palácio do Planalto e a recepção do Itamaraty, ao contrário de outros convidados, que emendaram uma festa à outra.

"Ele disse 'mãe, não posso abraçar as pessoas suado e fedorento", revelava a mãe dele, a influenciadora Jacira Santanna, à coluna.

"Já tirei umas 2.000 fotografias", calculava o próprio Gil.

Um assessor tentava tirá-lo da muvuca, mas era impossível: a cada tentativa de dar um passo, o economista era parado para abraços e pedidos de fotos, aos quais ele atendia sempre com um largo sorriso no rosto.