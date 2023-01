SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Notícia triste para os fãs de Earth, Wind & Fire. O baterista da banda faleceu aos 67 anos no domingo (1º).

A informação foi confirmada por Verdine White, irmão do músico, que também fazia parte da banda. "Nossa família está triste hoje com a perda de um incrível e talentoso membro da família, nosso amado irmão Frederick Eugene 'Freddie' White", escreveu ele no Instagram.

"Ele se junta aos nossos irmãos Maurice, Monte e Ronald no céu e agora toca bateria com os anjos!", lamentou ele. Verdine não revelou qual foi a causa da morte de Fred.

Fundada em 1960, Earth, Wind & Fire ficou famosa por misturar ritmos como jazz, soul, funk, R&B e ritmos latinos. Fred, ao lado de outros nove integrantes do grupo, foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame no ano 2000.

Fred tocou bateria em oito discos do grupo, incluindo alguns dos singles mais famosos do Earth, Wind & Fire, como "Saturday Night", "Shining Star" e "Boogie Wonderland".