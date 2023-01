SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Selena Gomez deu as boas-vindas ao novo ano em uma praia no México com diversos amigos famosos, entre eles Brooklyn Beckham --filho mais velho do jogador David Beckham com Victoria Beckham-- e sua esposa, a atriz Nicola Peltz.

Muito próximo, o trio compartilhou momentos juntos na praia, cozinhando e até dormindo. "Tudo bem, podem nos chamar de trisal", escreveu Selena na legenda de uma foto. Nicola comentou e disse que a descrição era "apenas um fato".

A cantora e a atriz também aproveitaram as férias para fazerem juntas uma tatuagem e escreveram "angel" (anjo, em português) no braço e, para o look da virada, usaram o mesmo vestido e escolheram um modelo brilhante da marca Valentino.

"Meu anjo para sempre. Te amo", escreveu Selena. Já Brooklyn escreveu apenas "fofas".