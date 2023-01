RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pedro Scooby e Cintia Dicker foram bastante criticados nas redes sociais nos últimos dias. O motivo? A festa de Réveillon que o casal promoveu enquanto a filha recém-nascida continua internada na Unidade de Terapia Intensiva em uma maternidade na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Aurora, que nasceu no dia 26 de dezembro, chegou a passar por duas cirurgias logo depois do parto por conta de um problema de saúde, ainda não revelado pelos pais.

No Twitter, algumas pessoas até citaram Luana Piovani, que expôs Scooby um dia após Cintia dar à luz, e os dois acabaram trocando farpas nas redes. "Pedro Scooby é muito irresponsável, não julgo a Luana quando ela expõe ele. Como que sua filha está no hospital e você vai curtir noite de Réveillon com os amigos? Absurdo cara, de verdade", observou um seguidor. "A filha na UTI e ele se divertindo em uma festa.", comentou outro internauta.

Em seu perfil no Instagram, o surfista atualizou o estado de saúde de Aurora nesta segunda-feira (2) e explicou o motivo da festa em sua casa. "Quero agradecer mais uma vez a minha família e meus amigos, que tornaram a nossa noite mais leve. Na noite de sábado, nós tivemos que voltar para casa porque Aurora não teve alta e não podíamos dormir no hospital. Estamos direto lá e aí chegamos em casa e tinha uma festa surpresa. Foi muito bom e conseguimos estourar o champanhe à meia-noite", contou o surfista, que ainda é pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 7, de sua união com Piovani. "A Aurorinha está lá, firme e forte, ela está linda, cada dia mais linda, mais fofa", prosseguiu.

Scooby, então, resolveu rebater as críticas. "Vejo como é engraçado a internet e é bem aquela fala bíblica: 'Se nem Jesus agradou todo mundo porque eu vou agradar'. Isso é uma fala para as pessoas que gostam de mim e me admiram, não deixem se levar por isso. Vi uns posts na internet me criticando sobre o Réveillon", destacou o ex-BBB irritado.

"Estourei o champanhe aqui em casa com a minha família e os meus amigos. Já tinha acabado o horário de visita da maternidade. Eles tinham feito uma festa surpresa. A Cíntia subiu e foi dormir depois que eu estourei o champanhe, e eu fiquei conversando com a minha família porque me faz bem. Me distrai. Não adianta ficar criando intriga, aqui é lugar de amor e paz", finalizou o surfista.