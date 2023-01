RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Reality mais popular (e rentável) da Globo, o Big Brother Brasil volta ser exibido no próximo dia 16 de janeiro, uma segunda-feira. Detalhes sobre a 23ª edição do programa começaram a pipocar com mais vigor de uns dias para cá -muitas vezes oficialmente, porque a emissora sabe que já está mais do que na hora de badalar o programa. O tal do "buzz".

Some-se a este burburinho milimetricamente programado a voz rouca das redes sociais e voilà: certamente ficarão algumas dúvidas sobre tudo aquilo que não foi divulgado por fontes confiáveis. A reportagem foi a campo para apurar informações exclusivas e selecionar o que é verdade dentre o que já foi publicado.

Veja abaixo uma lista, de A a Z, com o que se sabe até agora sobre a o reality, apresentado pela segunda vez por Tadeu Schmidt. Ele anunciou, por exemplo, que o prêmio de R$ 1,5 milhão do vencedor será "alterado" este ano. Na frieza das letras, não significa que a quantia será maior -a não ser que o campeão faça por merecer. Confira:

ABERTURA: A música, na voz de Paulo Ricardo, agora ganha uma pegada funk com Dennis DJ e o grupo Funk Orquestra. O programa começa no dia 16 de janeiro com 23 ou 24 participantes, divididos em dois grupos: Camarote (com celebridades e subcelebridades convidadas para a disputa) e o Pipoca, formado por pessoas que se inscreveram para BBB. Serão onze pessoas em cada camarote, mais um ou dois que serão escolhidos na casa de vidro (leia mais abaixo).

BIG TERAPIA: O quadro comandado por Paulo Vieira, humorista que anda em alta conta na emissora, foi mantido nesta edição do programa, assim como o 'CAT BBB' com Dani Calabresa.

CASA DE VIDRO: Esta será a sexta edição do BBB em que uma casa de vidro será instalada em local público (mais uma vez em um shopping do Rio). Objetivo: deixar candidatos a uma vaga no programa confinados ali, aos olhos do público. É o povo quem decide quem merece ir para a Casa e continuar no reality. A novidade é que este ano ela será montada antes da estreia. Nas outras edições, foi uma solução para "compor" o elenco original (entre outros que$ito$). Exemplo: Na primeira seleção faltou uma loura briguenta? Taca ela na casa de vidro e vê se o público curte. É por aí.

DECORAÇÃO: A casa vai continuar bem colorida e com ambientes instagramáveis (não por parte dos confinados, que não têm acesso à internet). Também não muda a cozinha dividida em xepa e vip e o botão de desistência enorme em uma das paredes do imóvel (Alô, Tiago Abravanel!). A parte externa da casa, onde fica a piscina, foi totalmente reformada.

ESTRELAS: São só onze vagas no grupo Camarote, formado por famosos (ou nem tanto). Boninho não confirma nem descarta nenhum nome especulado. Faz parte do show. Nestas listas, alguns nomes aparecem com mais frequência que outros. Yasmin Brunet é um deles. Nas letras S e V -vai lendo, vai lendo-, temos mais dois nomes que aparecem com força nos bolões e reportagens.

FINAL: A emissora já oficializou a data da grande final: 25 de abril, uma terça-feira. Serão, ao todo, mais de três meses de programa.

GARRA: Provas de resistência ou com grau de dificuldade de raciocínio maior, seja para a conquista de prêmios ou da liderança, serão mais frequentes no reality.

HORÁRIO: Programa de maior audiência da TV brasileira em 2022 -foi acompanhado por mais de 155 milhões de pessoas na TV aberta e fechada-, o BBB faz parte, claro, da grade do horário nobre da emissora, que se estende das 20 horas à meia-noite. Por isso, sempre é transmitido nessa faixa de horário, geralmente das 22h em diante.

INFLUENCIADORES: Desde 2020, fazem parte da lista do grupo Camarote os influenciadores, aqueles que não são tão conhecidos do grande público, mas tem milhões de seguidores na internet e acabam trazendo engajamento para a atração. Ano passado, Jade Picon estava nesse time e, hoje, é contratada como atriz da Globo. Trilha musical: "Você não gosta de mim mas sua filha gosta...".

JOGO: Quanto às tradicionais dinâmicas do reality, não existem grandes mudanças. As festas, as provas de resistência (mais frequentes), a votação no confessionário e o jogo da discórdia continuam firmes e fortes. Deram certo.

LISTA: Se tradição dos últimos anos for mantida, a lista com os participantes será divulgada três dias antes da estreia, ao longo da programação da Globo. Se nenhum supersticioso se posicionar contra, isso significa que será no dia próximo dia 13 de janeiro, uma sexta-feira.

MERCHANDISING: A Globo colocou à venda 12 cotas de patrocínio para o BBB 23, um recorde na história do programa. Vendeu todas. A soma do que foi vendido até agora já se aproxima dos R$ 800 milhões.

NOVO VISUAL DOS DUMMIES: O visual dos assistentes do BBB, responsáveis por organizar provas, festas e ações no programa, ganhou uma versão mais clara e clean. O uniforme dos Dummies que antes era predominantemente azul, agora é amarelo e branco. A máscara que cobre o rosto não conta mais com a estampa de uma máscara de proteção respiratória, e agora os personagens exibem uma boca retangular.

OBSERVADORES: Além das inscrições, Boninho seleciona os integrantes do Pipoca com a ajuda de seus observadores. Em entrevista recente a Tatá Werneck, ele explicou que essas pessoas vão a festas, bares e praias em busca de anônimos interessantes para o programa. Foi assim que descobriram Diego Alemão, "bebaço" numa balada. Terminou campeão do BBB 7.

PRÊMIO: O campeão, até a edição passada, ganhava R$ 1,5 milhão. Desta vez pode ser até mais. Tudo depende de quanto for arrecadado ao longo do confinamento.

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: Até 2022, 349 pessoas já competiram na disputa pelo prêmio, sendo que nove participantes disputaram duas edições. É possível que volte alguém desta vez? É possível. Mas não é provável.

SINAIS: Wanessa Camargo é um dos nomes mais recorrentes mas listas de aposta sobre o elenco desta edição do BBB. A cantora nega vá participar, mas deu indícios de que estará bastante ocupada em janeiro, tanto que antecipou a festa do filho caçula João Francisco, de 8 anos, para dezembro.

TEMPORADA: Serão 100 dias de jogo.

ULTRAPODERES: Tadeu Schmidt revelou que o líder de cada semana terá mais poder dentro da disputa. Mais regalias e maior capacidade de mexer com o andamento do jogo do que nas temporadas passadas.

VITÃO: Ex-namorado de Luísa Sonza, o também cantor, de visual andrógino e jeito blasé, é outro nome recorrente na lista de prováveis participantes. Faz sentido pela sua personalidade e pelo que ele pode trazer de interessante para o jogo. Ou não. Teme-se um novo Fiuk, o mala sensível.

XEPA: A xepa continuará sendo uma das dinâmicas do jogo. Com pouca comida, famintos e em desespero pela divisão dos alimentos, surgem os atritos entre os competidores. É tudo o que a Globo quer.

ZONA DE CONFORTO: Literalmente. O quarto do líder é um oásis dentro da casa, um dos maiores e mais agradáveis cômodos do confinamento. Com comidinhas e frigobar cheio, sua decoração também alimenta o espírito. É naquele quarto que o participante tem acesso às fotos da família e de pessoas queridas.